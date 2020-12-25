Гари Невилл: в этом сезоне «МЮ» приблизился к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах манкунианцев на победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
«Если бы «Манчестер Юнайтед» не обыграл «Эвертон» в Кубке английской лиги, то разговоры о том, что «МЮ» не выиграет трофей, начались бы снова. Победа в прошедшую среду всё ещё выстраивает доверие к Сульшеру.
Но если они смогут обыграть «Лестер» и победить ещё в парочке встреч в новогодний период, то они получат реальный шанс на очень успешный сезон.
В начале сезона все в «Манчестер Юнайтед» ставили себе цель подобраться как можно ближе к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», и они сделали это. Может, этого ещё недостаточно, но они уже точно приблизились», – приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков в 13 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая «Лестер Сити» (27) и «Ливерпулю» (31).
- 25 декабря 2020
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