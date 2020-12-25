«Атлетико», «Севилья» и «Валенсия» интересуются полузащитником «Милана» Кастильехо
Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться в Примеру, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milanlive.it.
По данным источника, на игрока претендуют «Севилья», «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Помимо этого, не исключено возращение игрока в «Вильярреал». Сообщается, что в шорт-лист «Милана» попали игроки «Атлетико» Эктор Эррера и Стефан Савич. Они могут быть включены в сделку по переходу Кастильехо, которого итальянский клуб оценивает в € 15 млн.
Испанец перешёл в «Милан» из «Вильярреала» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Кастильехо провёл на поле 19 матчей, в которых стал автором 3 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
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