«Атлетико», «Севилья» и «Валенсия» интересуются полузащитником «Милана» Кастильехо

Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может вернуться в Примеру, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Milanlive.it.

По данным источника, на игрока претендуют «Севилья», «Валенсия» и мадридский «Атлетико». Помимо этого, не исключено возращение игрока в «Вильярреал». Сообщается, что в шорт-лист «Милана» попали игроки «Атлетико» Эктор Эррера и Стефан Савич. Они могут быть включены в сделку по переходу Кастильехо, которого итальянский клуб оценивает в € 15 млн.

Испанец перешёл в «Милан» из «Вильярреала» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Кастильехо провёл на поле 19 матчей, в которых стал автором 3 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.