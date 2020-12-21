В «Милане» определились с игроками, которых хотели бы приобрести в зимнее трансферное окно
«Милан» собирается укрепить состав в зимнее трансферное окно, информирует Calciomercato.com. Решение усилить команду новичками было принято на фоне хороших результатов «Милана» в Серии А.
Сообщается, что в атакующую линию «россонери» рассматривают Луку Йовича («Реал Мадрид»), Дониелла Малена (ПСВ) и двух игроков «Наполи» – Аркадиуша Милика и Фернандо Льоренте.
Также изучаются варианты с приобретением Бубакари Сумаре из «Лилля» и Андре Франка Замбо Ангиссы из «Фулхэма» для укрепления линии полузащиты.
В качестве первостепенного варианта для усиления защитной линии красно-чёрные видят Мохамеда Симакана из «Страсбура».
Напомним, в настоящее время после 13 туров «Милан» лидирует в Серии А, на 1 очко опережая «Интер» и на 4 – «Ювентус».
Агент Йовича прилетит в Италию на переговоры с «Миланом» о переходе форварда
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
18:52
-
18:50
-
18:42
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
16:57
-
16:52
-
16:50«Сочи» контактировал с Шамилем Газизовым Эксклюзив
-
16:42
-
16:19
-
15:59
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:24
-
14:04
-
13:48
-
13:43
-
13:37
-
13:10
-
13:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам