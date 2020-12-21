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В «Милане» определились с игроками, которых хотели бы приобрести в зимнее трансферное окно

В «Милане» определились с игроками, которых хотели бы приобрести в зимнее трансферное окно
Футбол / Италия 0

«Милан» собирается укрепить состав в зимнее трансферное окно, информирует Calciomercato.com. Решение усилить команду новичками было принято на фоне хороших результатов «Милана» в Серии А.

Сообщается, что в атакующую линию «россонери» рассматривают Луку Йовича («Реал Мадрид»), Дониелла Малена (ПСВ) и двух игроков «Наполи» – Аркадиуша Милика и Фернандо Льоренте.

Также изучаются варианты с приобретением Бубакари Сумаре из «Лилля» и Андре Франка Замбо Ангиссы из «Фулхэма» для укрепления линии полузащиты.

В качестве первостепенного варианта для усиления защитной линии красно-чёрные видят Мохамеда Симакана из «Страсбура».

Напомним, в настоящее время после 13 туров «Милан» лидирует в Серии А, на 1 очко опережая «Интер» и на 4 – «Ювентус».

Агент Йовича прилетит в Италию на переговоры с «Миланом» о переходе форварда
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