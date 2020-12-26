«Барселона» является фаворитом в борьбе за Депая, несмотря на интерес «ПСЖ»

«Барселона» является фаворитом в борьбе за форварда «Лиона» Мемфиса Депая, несмотря на интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает Barcauniversal.

Ранее сообщалось, что Депай может перейти в «Барселону». Футболиста, по данным СМИ, в команде хотел видеть главный тренер Рональд Куман, с которым они вместе работали в сборной Нидерландов. При этом сам Депай также давал понять, что заинтересован в переходе в «Барселону».

Ранее также сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован «Ювентус».

В текущем сезоне Депай провёл 17 матчей за «Лион», он забил 8 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт Депая с французским клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что «Лион» может продать игрока за € 5 млн.



