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Мальдини назвал игроков, способных заменить Ибрагимовича в «Милане»

Мальдини назвал игроков, способных заменить Ибрагимовича в «Милане»
Футбол / Италия 0
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал состояние нападающего Златана Ибрагимовича и сказал, кто может заменить его в команде.

«Ибрагимович сталкивается лицом к лицу с неприятностями. Он злится, потому что был близок к возвращению на поле. Проблемы с мышцами в этот период бывают у всех.

Зимние трансферы? Может быть, применим творческий подход, чтобы не расстраивать команду, которая доказала свою конкурентоспособность. Футболист на замену Ибре? У нас есть много альтернатив: Леау, Ребич, Коломбо, а также Даниэль. Есть также ряд молодых игроков, в которых мы верим», — цитирует Мальдини Calciomercato.com.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает летом 2021 года. 39-летний швед, отсутствовавший в течение месяца из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Наполи», 18 декабря проводил полноценную тренировку, однако в конце занятия почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах. Проведённый анализ показал рецидив травмы. Форвард может пропустить матчи с «Беневенто» и «Ювентусом», которые состоятся 3 и 6 января соответственно.

Златан Ибрагимович не сыграет до конца года из-за рецидива травмы
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