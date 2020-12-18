Златан Ибрагимович не сыграет до конца года из-за рецидива травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит около двух недель из-за рецидива травмы, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 39-летний швед, отсутствовавший в течение месяца из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Наполи», 18 декабря проводил полноценную тренировку, однако в конце занятия почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах. Проведённый анализ показал рецидив травмы. Следующее контрольное обследование будет выполнено не ранее чем через 10 дней. Таким образом, форвард точно не сыграет в этом году и может пропустить матчи с «Беневенто» и «Ювентусом», которые состоятся 3 и 6 января соответственно.
Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в начале этого года. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 18 декабря 2020
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