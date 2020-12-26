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«Барселона» не станет зимой приобретать Депая вследствие результативной игры Педри

«Барселона» не станет зимой приобретать Депая вследствие результативной игры Педри
Футбол / Испания 0

«Барселона» не будет предпринимать попыток приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая во время зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es. По данным источника, каталонцы решили отказаться от покупки игрока вследствие высокой результативности Педри.

Так, в клубе считают, что в команде хватает футболистов группы атаки. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман доверяет Мартину Брайтвайту и Усману Дембеле. К тому же позднее в состав вернётся Ансу Фати, который восстанавливается после травмы.

Каталонцы будут пытаться приобрести Депая лишь в том случае, если они продадут одного из нападающих. Предполагается, что «Барселона» может отказаться от услуг Брайтвайта или Дембеле.

26-летний Депай в 17 матчах за «Лион» в нынешнем сезоне забил восемь мячей.

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