«Барселона» не станет зимой приобретать Депая вследствие результативной игры Педри

«Барселона» не будет предпринимать попыток приобрести форварда «Лиона» Мемфиса Депая во время зимнего трансферного окна, утверждает Sport.es. По данным источника, каталонцы решили отказаться от покупки игрока вследствие высокой результативности Педри.

Так, в клубе считают, что в команде хватает футболистов группы атаки. Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман доверяет Мартину Брайтвайту и Усману Дембеле. К тому же позднее в состав вернётся Ансу Фати, который восстанавливается после травмы.

Каталонцы будут пытаться приобрести Депая лишь в том случае, если они продадут одного из нападающих. Предполагается, что «Барселона» может отказаться от услуг Брайтвайта или Дембеле.

26-летний Депай в 17 матчах за «Лион» в нынешнем сезоне забил восемь мячей.