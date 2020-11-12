Депай: кто бы не хотел играть за «Барселону»? Это одна из лучших команд в мире
26-летний нападающий французского «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай после завершения товарищеской встречи с Испанией (1:1) ответил на вопросы журналистов о возможном переходе в «Барселону».
«Ничего не могу сказать по поводу «Барселоны». Трансферный рынок закрыт, поэтому я не думаю об этом. Я прикладываю максимум усилий, чтобы показывать хорошую игру и быть лучшим.
Кто бы не хотел играть за «Барселону»? Это одна из лучших команд в мире. Все хотели бы играть там, но я не думаю об этом», — цитирует Депая Goal.
В текущем сезоне Депай провёл 10 матчей за «Лион» в чемпионате Франции, в которых отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2021 года.
Президент «Лиона»: Депай останется в клубе до конца сезона
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