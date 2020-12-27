«Сантос» выступил с заявлением, в котором отрицает, что Месси побил рекорд Пеле

«Сантос», за который на протяжении всей карьеры выступал легендарный Пеле, опубликовал на своём официальном сайте заявление, в котором просит учитывать для рекорда по голам за всю карьеру, забитые мячи бразильца в товарищеских матчах, отрицая тот факт, что Лионель Месси побил его достижение.



«Пеле забил 1091 гол за «Сантос». По сообщениям специализированной прессы, он забил 643 гола в официальных матчах, а ещё 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие.



448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты против авторитетных команд Южной Америки, таких как, «Америка» (Мексика), «Коло Коло» (Чили), «Интернационале» (Бразилия) и другие.



Аналитики утверждают, что другая часть из этих 448 голов, оформленных в товарищеских матчах, были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Несмотря на это, матчи проводились с официальным протоколом.



Учёт субъективных характеристик, таких как слабость оппонентов, не идеален для сбора статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота «Эйбара» статистически такой же, как и в ворота «Валенсии». Гол в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, как и гол, забитый в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», — гласит заявление «Сантоса».



33-летний аргентинский форвард «Барселоны», забив мяч в ворота «Вальядолида» в матче 15-го тура чемпионата Испании, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету у Месси 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.

Лионель Месси отреагировал на обновление рекорда Пеле по количеству голов за один клуб