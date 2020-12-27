«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Барселоны»
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Рики Пучу, сообщает Coluna do Barcelona со ссылкой на Todo Fichajes.
Английский клуб хочет подписать Пуча свободным агентом. В «Барселоне» при этом намерены продлить соглашение с 21-летним воспитанником своей академии. Контракт истекает летом 2021 года. Пуч, скорее всего, откажется от предложения каталонцев из-за отсутствия возможности играть в стартовом составе.
Сообщалось, что перед началом сезона главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предложил Пучу искать новый клуб. Пуч ни разу не вышел в стартовом составе «Барселоны» в нынешнем сезоне, сыграв в 4 матчах. Впоследствии Куман обвинил Пуча в том, что он организовал утечку информации из каталонского клуба.
Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»
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