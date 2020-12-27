Анчелотти: не думаю, что мы станем чемпионами Англии. Наша задача — еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о шансах «ирисок» победить в нынешнем сезоне АПЛ.
«Если быть реалистом, то я не думаю, что это случится. Сейчас мы довольны тем, что располагаемся на втором месте. Мы не ожидали этого в начале сезона, но сейчас мы вторые и хотим остаться на столь высокой позиции в таблице.
Сейчас «Эвертон» в таком положении, но не думаю, что наша цель на сезон изменилась. В АПЛ полно сильных команд, очень высокая конкуренция. Мы довольны вторым местом, но наша задача – играть в еврокубках в следующем сезоне.
Хочу отметить, что за год мы добились существенного прогресса и в следующем хотели бы продемонстрировать подобное", – цитирует Анчелотти официальный сайт «Эвертона».
Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует «Ливерпуль» (31).
- 27 декабря 2020
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