Анчелотти: не думаю, что мы станем чемпионами Англии. Наша задача — еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о шансах «ирисок» победить в нынешнем сезоне АПЛ.



«Если быть реалистом, то я не думаю, что это случится. Сейчас мы довольны тем, что располагаемся на втором месте. Мы не ожидали этого в начале сезона, но сейчас мы вторые и хотим остаться на столь высокой позиции в таблице.



Сейчас «Эвертон» в таком положении, но не думаю, что наша цель на сезон изменилась. В АПЛ полно сильных команд, очень высокая конкуренция. Мы довольны вторым местом, но наша задача – играть в еврокубках в следующем сезоне.



Хочу отметить, что за год мы добились существенного прогресса и в следующем хотели бы продемонстрировать подобное", – цитирует Анчелотти официальный сайт «Эвертона».



Подопечные Карло Анчелотти набрали 29 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует «Ливерпуль» (31).

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