Источник: Иско после конфликта с Рамосом попросил выставить его на трансфер
Полузащитник мадридского «Реала» Иско попросил клуб выставить его на трансфер, утверждает Diario Gol. По данным источника, у футболиста произошёл конфликт с капитаном команды Серхио Рамосом.
Сообщается, что защитник якобы раскритиковал Иско за недостаточное старание на тренировках. Многие одноклубники поддержали капитана, заявив, что Иско справедливо не выходит в стартовом составе команды.
Сам Иско заинтересован в переходе в другой клуб, чтобы получить больше практики перед чемпионатом Европы, который пройдёт летом 2021 года. Испанец считает, что его могут не вызывать в сборную на турнир, если он будет оставаться резервистом «Реала».
В текущем сезоне футболист принял участие в 13 матчах «Реала» и забил один мяч.
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