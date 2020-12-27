Источник: Иско после конфликта с Рамосом попросил выставить его на трансфер

Полузащитник мадридского «Реала» Иско попросил клуб выставить его на трансфер, утверждает Diario Gol. По данным источника, у футболиста произошёл конфликт с капитаном команды Серхио Рамосом.

Сообщается, что защитник якобы раскритиковал Иско за недостаточное старание на тренировках. Многие одноклубники поддержали капитана, заявив, что Иско справедливо не выходит в стартовом составе команды.

Сам Иско заинтересован в переходе в другой клуб, чтобы получить больше практики перед чемпионатом Европы, который пройдёт летом 2021 года. Испанец считает, что его могут не вызывать в сборную на турнир, если он будет оставаться резервистом «Реала».

В текущем сезоне футболист принял участие в 13 матчах «Реала» и забил один мяч.