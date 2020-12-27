«Тоттенхэм» уже на 57-й секунде открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном». Видео

В заключительном матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» на домашнем стадионе «Молине» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 10-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.



«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 57-й секунде — после розыгрыша углового защитник Бен Дэвис отпасовал низом у чужой штрафной на Тангая Н'Домбеле, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.

Видео быстрого гола «шпор»

Это второй гол 23-летнего француза в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Завтра, 28 декабря, Тангаю Н'Домбеле исполнится 24 года.



«Вулверхэмптон» набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (25) — на 8-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».