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«Крылья Советов» проведут товарищеские матчи с «Сочи» и «Чайкой»

«Крылья Советов» проведут товарищеские матчи с «Сочи» и «Чайкой»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Крылья Советов» определились с программой подготовки к продолжению сезона-2020/2021. Команда проведёт три учебно-тренировочных сбора, которые пройдут в Анталии (Турция), сообщает официальный сайт клуба.

Первый сбор состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. В рамках сборов запланировано проведение 12 контрольных матчей. Точные даты игр будут опубликованы позднее.

Первый матч «Крылья» проведут 18 января с сербским клубом «Спартак» (Суботица). Самарцы также встретятся с «Сочи» и «Чайкой». Планируется, что большая часть матчей будет показана в прямом эфире клубного телевидения. По окончании сборов 20 февраля «Крылья Советов» отправятся в Москву. 21 февраля команда сыграет с «Химками» в 1/8 финала Кубка России. В центральном матче 27-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом» 27 февраля.

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