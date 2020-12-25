В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров

В «Крыльях Советов» назначен новый глава совета директоров, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Александра Фетисова сменил Сергей Аракелов, глава самарского банка «Солидарность».

Помимо этого, в новый совет директоров клуба вошли министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель проектного офиса администрации губернатора Самарской области Иван Ефанов и Александр Черненко — заместитель руководителя департамента внутренней политики региона.

Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Крылья Советов» вылетели из Российской Премьер-Лиги, заняв 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В нынешнем сезоне самарцы находятся на втором месте в таблице Футбольной национальной лиги, уступая «Нижнему Новгороду» три очка.