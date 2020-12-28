Экс-форвард «Локомотива» Кайседо может сменить «Лацио» на другой клуб Серии А
Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», может сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato.com, 32-летний футболист является главной целью «Фиорентины» на замену форварду Патрику Кутроне, с которым должны расстаться в январе. Также «фиалки» рассматривают вариант с покупкой Леонардо Паволетти из «Кальяри».
Кайседо защищал цвета «Локомотива» с 2011 по 2013 год, а за «Лацио» выступает с 2017 года. В ходе своей карьеры также играл за «Базель», «Манчестер Сити», лиссабонский «Спортинг», «Малагу», «Леванте», «Аль-Джазиру» и «Эспаньол». В сборную Эквадора вызывался с 2005 по 2017 год. В нынешнем сезоне Фелипе провёл 11 матчей в итальянской Серии А и забил 4 гола.
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