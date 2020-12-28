«На-на-на». Тренеры и футболисты «Динамо» записали песню и выпустили новогодний видеоклип

Тренерский штаб и игроки московского «Динамо» записали новогоднюю песню и выпустили на неё видеоклип.

В ролике приняли участие Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер, Шарль Каборе, Сандро Шварц, Андрей Воронин и другие представители команды бело-голубых. В песне повторяется сочетание «На-на-на». В концовке ролика продемонстрировано, как Клинтон Н'Жье смешно пытается запомнить порядок произнесения этого напева.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского «Динамо».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).