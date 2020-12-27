«Рубин» представил новогодний клип с поющим Слуцким и Тарасовым в роли президента

Пресс-служба «Рубина»на YouTube-канале клуба выложила новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда.
Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России. «Дорогие подписчики, то есть болельщики! Год был непростой», — сказал он.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем специалист работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Ростове», «Витессе», а также руководил сборной России.
- 27 декабря 2020
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