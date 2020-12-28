Леонид Федун попал в пятёрку самых обедневших за год миллиардеров России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в список 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году, составленный изданием Forbes.
Федун попал на четвёртое место списка. Потери вице-президента «Лукойла» в текущем календарном году составили $ 1,757 млрд. Состояние владельца московского клуба на 20 декабря 2020 года оценивается в $ 8,259 млрд.
Возглавил список генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов. В 2020 году состояние бизнесмена уменьшилось на $ 4,082 млрд. Больше Федуна также потеряли председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон ($ 3,555 млрд) и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($ 2,339 млрд).
Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В сезоне-2016/2017 московский клуб стал чемпионом России.
- 28 декабря 2020
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