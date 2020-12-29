Игрок «Сивасспора» показал арбитру спорный эпизод на телефоне, за что был удалён с поля
Забавный эпизод случился в чемпионате Турции. В 15-м туре Суперлиги «Бешикташ» принимал «Сивасспор». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
После свистка к окончанию первого тайма полузащитник гостевой команды Хакан Арслан был удалён с поля. Хавбек решил показать главному арбитру спорный эпизод с забитым голом на телефоне. К тому моменту «Сивасспор» уступал со счётом 0:1. Судья не раздумывая показал Арслану две жёлтые карточки. Футболист бросил на землю телефон и в гневе ушёл в подтрибунное помещение. Таким образом, гости начали второй тайм в меньшинстве, затем пропустили ещё два гола и разгромно проиграли «Бешикташу». «Сивасспор» (17) находится на 15-м месте в турнирной таблице Суперлиги.
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