Игрок «Сивасспора» показал арбитру спорный эпизод на телефоне, за что был удалён с поля

Забавный эпизод случился в чемпионате Турции. В 15-м туре Суперлиги «Бешикташ» принимал «Сивасспор». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

После свистка к окончанию первого тайма полузащитник гостевой команды Хакан Арслан был удалён с поля. Хавбек решил показать главному арбитру спорный эпизод с забитым голом на телефоне. К тому моменту «Сивасспор» уступал со счётом 0:1. Судья не раздумывая показал Арслану две жёлтые карточки. Футболист бросил на землю телефон и в гневе ушёл в подтрибунное помещение. Таким образом, гости начали второй тайм в меньшинстве, затем пропустили ещё два гола и разгромно проиграли «Бешикташу». «Сивасспор» (17) находится на 15-м месте в турнирной таблице Суперлиги.