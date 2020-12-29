«ПСЖ» объявил об отставке Томаса Тухеля

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля. Ранее сообщалось, что немецкий специалист получит € 6 млн за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до июня 2021 года.

Под руководством Тухеля команда одержала 95 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений (342 гола забито, 109 пропущенных мячей). Он выиграл два чемпионата Франции (2019, 2020), Кубок Франции (2020), Кубок лиги (2020) и впервые в истории клуба дошёл до финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Зарплата Тухеля в «ПСЖ» составляла € 7,5 млн за сезон. По версии СМИ, в тренере может быть заинтересован «Челси», который уже контактировал с Тухелем в 2017 году, когда немец покинул дортмундскую «Боруссию».



Новым главным тренером «ПСЖ» станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино. По информации журналиста Фабрицио Романо, Почеттино уже подписал контракт со своей новой командой, согласовав последние детали с руководством клуба.