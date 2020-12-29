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Сторона Неймара опровергла информацию о причастности футболиста к вечеринке в Бразилии

Сторона Неймара опровергла информацию о причастности футболиста к вечеринке в Бразилии
Футбол / Франция 0
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27 декабря появилась информация, согласно которой 28-летний нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар решил отметить Новый год на родине, организовав 5-дневную вечеринку на 500 человек. Позже сообщили, что вместо 500 человек было 150. Сторона футболиста опровергла информацию о причастности форварда к мероприятию.

«Нет! Это мероприятие агентства Fabrica. Это никак не связано с Неймаром», — цитирует адвокатов бразильца First Post со ссылкой на AFP.

Сообщалось, что новогодняя вечеринка для нападающего «ПСЖ» началась 25 декабря и завершилась только в конце недели. Неймар установил жёсткое правило для своих гостей: мобильные телефоны на вечеринках были запрещены. Форвард не желает, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях, особенно в разгар пандемии COVID-19.

Организаторы новогодней вечеринки Неймара сообщили о приглашении 150 гостей, а не 500
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