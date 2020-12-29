«Торпедо» объявило о расторжении арендного соглашения с форвардом «Ростова» Прошляковым

«Торпедо» на официальном сайте объявило о расторжении арендного соглашения с нападающим Данилой Прошляковым, права на которого принадлежат «Ростову».



«Нападающему не удалось закрепиться в стартовом составе торпедовцев: в общей сложности он провёл на поле всего 356 минут, лишь в пяти матчах сезона выходил в основе и 14 раз оставался в запасе. За время, проведённое в нашем клубе, Данила Прошляков забил 1 гол – в гостевой встрече 7-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск». Мы благодарим Данилу за сотрудничество и желаем ему успеха в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в заявлении клуба.



Напомним, Прошляков перешёл из «Ростова» в «Торпедо» в августе 2020 года. Арендное соглашение футболиста с московским клубом было рассчитано до лета 2021 года.