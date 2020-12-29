Агент Петреску сообщил о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, сообщил, что специалист вновь хочет поработать в России.



«У Дана всё отлично, после ухода из „ЧФР Клуж“ он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет — возвращение в Россию. Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в лучшем сне видит себя в этой команде. Как и «Спартак», — приводит слова Пырнэу «Р-Спорт».



Петреску известен по работе в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016 году. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году.

Источник: Петреску уволен из «ЧФР Клуж». Новым тренером команды может стать Муту