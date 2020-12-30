Балотелли сел на жёсткую диету в «Монце». Форвард потерял 5 килограммов за 20 дней

Нападающий Марио Балотелли может дебютировать за команду в Серии В уже 30 декабря в матче с «Салернитаной». Балотелли накануне провёл тренировку с командой. 30-летний футболист сидел на жёсткой диете и потерял 5 килограммов всего за 20 дней.



«Мы надеемся, что время Марио в „Монце“ будет таким же счастливым, как в „Милане“ в сезоне-2012/2013. Марио нужно время, потому что он не участвовал в официальных матчах с марта, но он работает, худеет и снижает процент жира в своём теле.Мы приводим Марио в форму. Наблюдая за его тренировками можно сказать, что это спортсмен мирового класса. Он должен был добиться большего в карьере. Жаль, что Марио потерял столько лет», — приводит слова генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани Telelombardia.

Напомним, Балотелли перешёл в «Монцу» в начале декабря на правах свободного агента.