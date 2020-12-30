Балотелли сел на жёсткую диету в «Монце». Форвард потерял 5 килограммов за 20 дней

Нападающий Марио Балотелли может дебютировать за команду в Серии В уже 30 декабря в матче с «Салернитаной». Балотелли накануне провёл тренировку с командой. 30-летний футболист сидел на жёсткой диете и потерял 5 килограммов всего за 20 дней.
«Мы надеемся, что время Марио в „Монце“ будет таким же счастливым, как в „Милане“ в сезоне-2012/2013. Марио нужно время, потому что он не участвовал в официальных матчах с марта, но он работает, худеет и снижает процент жира в своём теле.Мы приводим Марио в форму. Наблюдая за его тренировками можно сказать, что это спортсмен мирового класса. Он должен был добиться большего в карьере. Жаль, что Марио потерял столько лет», — приводит слова генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани Telelombardia.
Напомним, Балотелли перешёл в «Монцу» в начале декабря на правах свободного агента.
- 30 декабря 2020
-
00:20
-
00:17
-
00:11
- 29 декабря 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:44
-
23:32
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:45
-
21:37
-
21:34
-
21:21
-
21:21
-
20:57
-
20:50
-
20:43
-
20:31
-
20:28
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
20:00