Куман: для «Барселоны» ситуация в чемпионате Испании сложная, но нет ничего невозможного

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат домашней встречи 16-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1).
«Мы заслужили победу в игре с «Эйбаром», игроки делали то, что должны были делать. Мы создавали моменты, но не забили пенальти, а затем ошиблись в защите… Содержание игры и самоотдача были достаточными для победы, но, увы, подобное происходит не впервые.
Я не могу сказать, что нам не хватило опытных футболистов. В составе есть ротация, существует ситуация с травмами. Мы играем с молодежью. Хотя сегодня в команде было 5-6 молодых футболистов, при этом присутствовали и опытные футболисты.
Нельзя сказать, что «Барса» играет лучше без Месси. Он другой игрок. В целом, мы провели хороший матч. Но индивидуальные ошибки стоили нам очков.
Я реалист, и считаю, что ситуация в чемпионате Испании действительно сложная. Конечно, нет ничего невозможного, но нужно признать отставание. «Атлетико» мне кажется очень хорошим, очень сильным коллективом, пропускающим крайне мало», — цитирует Кумана Marca.
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