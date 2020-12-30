Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» отменён из-за вспышки коронавируса

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм», запланированный на сегодня, 30 декабря, отменён из-за вспышки коронавируса в команде из западного Лондона, сообщает пресс-служба «Тоттенхэма» в «Твиттере».
Встреча будет назначена на другую дату.
Ранее стало известно, что в «Фулхэме» было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Представители клуба накануне вели переговоры с руководством лиги о возможном переносе встречи.
Матч 16-го тура чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» должен был пройти на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Тоттенхэм» в 5 встречах набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» (11) — на 18-м месте.
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сегодня сообщил, что команда до сих пор не знает, состоится ли матч с «Фулхэмом».
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