«Лучшая лига мира». Моуринью заявил, что до сих пор не знает, пройдёт ли матч с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сообщил, что команда до сих пор не знает, состоится ли матч 16-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», запланированный на сегодня, 30 декабря.



Ранее стало известно, что в «Фулхэме» было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Представители клуба накануне вели переговоры с руководством лиги о возможном переносе встречи.



«Матч в 18:00 (21:00 мск)… Мы до сих пор не знаем, будем ли играть. Лучшая лига мира», — написал Моуринью на своей странице в «Инстаграме».



Матч 16-го тура чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» должен пройти на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Тоттенхэм» в 5 встречах набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» (11) — на 18-м месте.