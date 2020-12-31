«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в чемпионате Испании

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Эльче». Игра прошла в Эльче на стадионе Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.
«Реал» открыл счёт в матче на 20-й минуте после точного удара Луки Модрича. На 52-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала», который реализовал Фидель Чавес, сравнял счёт.
Таким образом, «Реал» прервал пятиматчевую победную серию в Примере. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
«Эльче» в свою очередь продлил серию без побед в чемпионате Испании до девяти игр (3 поражения и 6 ничьих). Команда, набрав 16 очков, находится на 16-м месте.
В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой», а «Эльче» встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.
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