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«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в чемпионате Испании

«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Эльче». Игра прошла в Эльче на стадионе Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.

«Реал» открыл счёт в матче на 20-й минуте после точного удара Луки Модрича. На 52-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Реала», который реализовал Фидель Чавес, сравнял счёт.

Таким образом, «Реал» прервал пятиматчевую победную серию в Примере. «Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

«Эльче» в свою очередь продлил серию без побед в чемпионате Испании до девяти игр (3 поражения и 6 ничьих). Команда, набрав 16 очков, находится на 16-м месте.

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой», а «Эльче» встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.

Испания - Примера. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 23:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Модрич – 20'   1:1 Чавес – 52' (пен)
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