Массимо Каррера попрощался с игроками АЕКа

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера попрощался с командой, сообщается в клубном «твиттере» афинского клуба. Примечательно, что прощальный текст от итальянского специалиста был написан на тактической доске.



«Дорогие парни! С вами было приятно работать. Спасибо за всё! Успехов вам в карьере и в жизни!» — написал Каррера.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» АЕКа.

Напомним, 56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. Под руководством итальянца команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Греции в сезоне-2019/2020, а также дошла до финала Кубка страны.



АЕК объявил о расставании с Каррерой 22 декабря. Массимо тренировал также московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.