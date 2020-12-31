«Брюгге» может перехватить игрока из MLS, интерес к которому проявляют «Ювентус» и «Рома»

«Брюгге» может перехватить крайнего защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса, интерес к которому проявляют «Ювентус» и «Рома», информирует calciomercato.com.



Сообщается, что, вероятнее всего, Рейнолдс в случае перехода в «Ювентус» не стал бы игроком основного состава. По имеющейся информации, 19-летний американец перешёл бы в «Кальяри» на правах аренды. Однако, по сведениям источника, в «Кальяри» сомневаются в целесообразности арендного соглашения с американским футболистом.



Брайан – игрок молодёжной сборной США. Он уже не раз получал хвалебные отзывы от различных специалистов за умение преодолевать препятствия и быстро находить выход из сложного положения. Ранее поступала информация об интересе к Рейнолдсу со стороны «Марселя», «Милана» и ряда других европейских клубов.

«Ювентус» интересуется 19-летним защитником из MLS