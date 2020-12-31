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Нобель Арустамян: меня хейтили болельщики, когда Бердыев передумал идти в «Спартак»

Нобель Арустамян: меня хейтили болельщики, когда Бердыев передумал идти в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор и журналист Нобель Арустамян высказался об истории с несостоявшимся назначением Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».

«В истории с Бердыевым мне было удивительно, как люди меня адски хейтили за правду. Я говорил правду, и сейчас многие факты той истории находят подтверждение: и про сообщения, которые отправлял Федун Бердыеву, и про встречу в Монако, и про соглашение, которое было подписано в Серебряном бору. Я сообщал все детали, которые действительно имели место. А то, что Курбан Бекиевич в последний момент передумал, – как я могу на это повлиять? И притом что «Спартак» уже готовил пресс-конференцию с представлением Бердыева новым главным тренером. В общем, я говорил всю правду, а в результате получил море хейта от болельщиков, после того как переход не состоялся, и меня начали обвинять в том, что я всё выдумал», — сказал Арустамян.

Как устроено спортивное телевидение, как функционирует YouTube-канал Nobel, что такое инсайды и участвовал ли Нобель в трансферах – это и многое другое в новогоднем выпуске подкаста «SILA Права».

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Основная тема выпуска:
18:52 — Путь в спортивную журналистику
24:13 — О наследии чемпионата мира
30:15 — Инсайды в современной журналистике
43:45 — О программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» и YouTube-канале Nobel
54:38 — Готов ли Нобель сменить род деятельности
56:30 — Главные события уходящего года.

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