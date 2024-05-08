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«Никто же не умер». Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками «Факела»

«Никто же не умер». Ташуев объяснил, почему не попрощался с игроками «Факела»
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал объяснение, почему он решил не прощаться с воронежской командой после своего ухода из клуба по семейным обстоятельствам.

«Вопрос, что я не попрощался с командой, был техническим. За мной приехала служебная машина, чтобы ехать в Москву, времени попрощаться у меня не было. Всё было очень быстро. Тут нет моей вины. Позвонили и сказали, что приедет машина. Надо было очень быстро собираться, я же тоже думал о человеке, чтобы он по ночи не ехал. Ребята хотели приехать, но не могли ждать из-за этого.

Мы связались по сообщениям с ребятами. Кто хотел, те написали. Мы увидимся с ними ещё не раз на футбольном поле. Зачем прощаться, никто же не умер», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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