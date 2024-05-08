Экс-тренер «Факела» и «Краснодара» раскритиковал систему «осень-весна» в ЧР

Бывший тренер «Факела» и «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о системе «осень-весна» в Российской Премьер-Лиге.

«Стоит вернуться к структуре нашего календаря — мы проводим большой отпуск в декабре. Мы проводим большие сборы, будто готовясь к большому сезону. А потом выходим, и получается, что играть всего 12 матчей. Все начинают решать локальные задачи. Футбол должен быть ярким, а многие тренеры говорят, что команды закрепощены. От этого страдают футболисты и болельщики. Все бьются за очки любой ценой, борьба за выживание.

Система «осень-весна» не позволяет нашей стране нормально играть. У нас слишком большие паузы между турами. Паузы два с половиной месяца — это разве нормально? Так что как тут оценивать тренера, когда в такой ситуации футболисты зажаты. Я пытался раскрепостить ребят, но это слова. Потому что любая цена ошибки — катастрофическая. Это глобальная проблема, которая вытекает из системы «осень-весна». Потому что приходится в оставшихся турах второй части решать локальные проблемы.

При новой системе мы ничего не выиграли. У нас не было никаких успехов. Лет пять спустили, чтобы перестроиться и ничего не выиграть», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.