«Бёрнли» куплен американской компанией

У «Бёрнли» по итогам переговоров, о которых стало известно в сентябре, сменились владельцы, сообщает Sky Sports.



84% акций английского клуба приобрела американская спортивная инвестиционная компания ALK Capital LLC. Сделку уже одобрила Премьер-лига.



Ранее сообщалось, что после перехода «Бёрнли» новым владельцам будут созданы две структуры. В первую будет входить ряд частных инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций, во вторую — непосредственно руководство клуба.



ALK Capital возглавляет Алан Пейс, имеющий опыт работы на Уолл-стрит. Пейс был также президентом футбольного клуба MLS «Реал Солт-Лейк». В прошлом году функционер был вовлечён в неудачную попытку покупки «Шеффилд Юнайтед».



«Бёрнли», набрав 16 очков в 15 турах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победного матча «Бёрнли» с «Шеффилд Юнайтед»: