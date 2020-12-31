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«Бёрнли» куплен американской компанией

«Бёрнли» куплен американской компанией
Футбол / Англия 0
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У «Бёрнли» по итогам переговоров, о которых стало известно в сентябре, сменились владельцы, сообщает Sky Sports.

84% акций английского клуба приобрела американская спортивная инвестиционная компания ALK Capital LLC. Сделку уже одобрила Премьер-лига.

Ранее сообщалось, что после перехода «Бёрнли» новым владельцам будут созданы две структуры. В первую будет входить ряд частных инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций, во вторую — непосредственно руководство клуба.

ALK Capital возглавляет Алан Пейс, имеющий опыт работы на Уолл-стрит. Пейс был также президентом футбольного клуба MLS «Реал Солт-Лейк». В прошлом году функционер был вовлечён в неудачную попытку покупки «Шеффилд Юнайтед».

«Бёрнли», набрав 16 очков в 15 турах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победного матча «Бёрнли» с «Шеффилд Юнайтед»:

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