«Бёрнли» может быть куплен американской компанией

Американская спортивная инвестиционная компания ALK Capital LLC ведёт переговоры о покупке клуба английской Премьер-лиги «Бёрнли», сообщает Reuters.
По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Подразумевается создание двух структур. В первую будет входить ряд частных инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций, во вторую — непосредственно руководство клуба.
ALK Capital возглавляет Алан Пейс, имеющий опыт работы на Уолл-стрит. Пейс был также президентом футбольного клуба MLS «Реал Солт-Лейк». В прошлом году функционер был вовлечён в неудачную попытку покупки «Шеффилд Юнайтед».
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч недавно пожаловался на отсутствие у клуба трансферов и неспособность обеспечить новые контракты для нынешних членов команды. В нынешнем сезоне «Бёрнли» провёл один матч, который завершился поражением.
- 23 сентября 2020
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