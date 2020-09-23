«Бёрнли» может быть куплен американской компанией

Американская спортивная инвестиционная компания ALK Capital LLC ведёт переговоры о покупке клуба английской Премьер-лиги «Бёрнли», сообщает Reuters.

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Подразумевается создание двух структур. В первую будет входить ряд частных инвесторов, владеющих контрольным пакетом акций, во вторую — непосредственно руководство клуба.

ALK Capital возглавляет Алан Пейс, имеющий опыт работы на Уолл-стрит. Пейс был также президентом футбольного клуба MLS «Реал Солт-Лейк». В прошлом году функционер был вовлечён в неудачную попытку покупки «Шеффилд Юнайтед».

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч недавно пожаловался на отсутствие у клуба трансферов и неспособность обеспечить новые контракты для нынешних членов команды. В нынешнем сезоне «Бёрнли» провёл один матч, который завершился поражением.