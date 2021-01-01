Кавани отреагировал на дисквалификацию за расизм

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани прокомментировал дисквалификацию за расистский пост в соцсетях.

«Всем привет! Не хочу останавливаться на этом очень неприятном для меня моменте. Хочу сказать вам, что принимаю это дисциплинарное взыскание. Мне чужды идиомы английского языка. Прошу прощения, если я обидел кого-то таким проявлением дружбы, никаких других намерений у меня не было.

Те, кто меня знает, знают и то, что я радуюсь простым вещам! Я ценю проявления поддержки и привязанности, и моё сердце спокойно, потому что знаю, что всегда вёл себя в соответствии с моей культурой и образом жизни. Я искренне обнимаю вас», — приводит слова Кавани Mundo Deportivo.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала официальный комментарий клуба на дисквалификацию форварда команды Эдинсона Кавани. Ранее стало известно, что он был оштрафован и дисквалифицирован на три матча. Кавани пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).