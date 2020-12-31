В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на дисквалификацию Кавани

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала официальный комментарий клуба на дисквалификацию форварда команды Эдинсона Кавани. Ранее стало известно, что он был оштрафован и дисквалифицирован на три матча за расистский пост в социальных сетях.

«Как уже объяснял Кавани, он не знал, что его слова будут восприняты таким образом. Он принёс искренние извинения.

Несмотря на то что Эдинсон не считает себя виноватым, он не будет оспаривать решение из уважения к борьбе с расизмом в футболе. Клуб доверяет комиссии, рассматривавшей это дело. И мы подчёркиваем, что Кавани не является расистом, а его пост не был расистским», — говорится в сообщении.

Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).