Сульшер: Погба показал своё мастерство. Я в восторге от его игры в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) высказался об игре полузащитника Поля Погба.



«Поль становится всё лучше и лучше, сильнее и сильнее. Он хорошо сыграл в матче с «Астон Виллой». Ему потребовалось 25 минут, чтобы включиться, но как только он начал действовать, игра «Манчестер Юнайтед» изменилась. Это вопрос физической формы. Мы довольны его вкладом в командный успех. Важно, чтобы Поль был на высоте. Он показал свою силу и мастерство, я в восторге от его игры в этом матче», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.