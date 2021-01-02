Виктор Мозес поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

«Спартак» в своём официальном аккаунте в «Твиттере» разместил поздравление полузащитника команды Виктора Мозеса с Новым годом.



«Всех — с Новым годом! 2020-й был трудным во многих планах, но давайте держаться вместе, оставаться сильными и упорно работать, чтобы в 2021-м было только счастье и здоровье», — сказал Мозес.

Фото можно посмотреть в клубном «твиттере» «Спартака».

29-летний Мозес присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне выступал за «Интер» на правах аренды. Играл за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В нынешнем сезоне чемпионата России в 9 матчах за «Спартак» забил один мяч.



Московский «Спартак» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 6 очков отставая от лидера турнира, «Зенита».