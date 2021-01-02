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Капелло: продав Тео, «Реал» совершил ту же ошибку, что и «Интер» с Карлосом в своё время

Капелло: продав Тео, «Реал» совершил ту же ошибку, что и «Интер» с Карлосом в своё время
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что «сливочные» допустили ошибку, продав защитника Тео Эрнандеса в стан «россонери».

«На этот раз «Реал» совершил ошибку, которую «Интер» сделал с Роберто Карлосом, когда я купил его во время работы с «Королевским клубом». Причём я удивился, что «Интер» хотел его продать. Думаю, это был самый быстрый трансфер в истории: менее чем за 24 часа Карлос подписал контракт.

«Реал» совершил ту же ошибку, что и «Интер» с бразильцем в своё время. Они не учли скорость и сообразительность игрока, а также его способность к совершенствованию. Тео — очень сильный футболист», — цитирует Капелло Rossoneriblog со ссылкой на Milannews.

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