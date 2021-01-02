Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Айнтрахт» разобрался с «Байером», «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм»

«Айнтрахт» разобрался с «Байером», «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм»
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Завершилось сразу несколько матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги. Было сыграно пять встреч.

«Айнтрахт» принимал «Байер» на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1. Забивали Надим Амири, Амин Юнес и Эдмон Тапсоба (автогол). «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург» на стадионе «Райн-Некар-Арена», гости разобрались с командой из Зинсхайма — 3:1. Авторами голов стали Батист Сантамария, Винченцо Грифо, Касим Нуху (автогол) и Ила Бебу.

«Арминия» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию» на стадионе «Шюко-Арена». Единственный мяч забил нападающий гостей Брил Эмболо, матч закончился со счётом 0:1. «Вердер» принимал «Унион» на стадионе «Везерштадион». Бременцы проиграли со счётом 0:2. Забили Шеральдо Бекер и Тайво Авонийи. «Кёльн» принимал «Аугсбург» на арене «Райн-Энерги». Автором единственного гола стал защитник гостей Иагу Бордуши (0:1).

Турнирная таблица чемпионата Германии

Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Амири – 9'   1:1 Юнес – 22'   2:1 Тапсоба – 54' (автогол)
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Сантамария – 7'   0:2 Грифо – 34' (пен)   0:3 Нуху – 42' (автогол)   1:3 Бебу – 58'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
0 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эмболо – 58'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 2
Унион
Берлин
0:1 Бекер – 12'   0:2 Авонийи – 28'
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 января 2021, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Бордуши – 77'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021