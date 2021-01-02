«Айнтрахт» разобрался с «Байером», «Фрайбург» обыграл «Хоффенхайм»

Завершилось сразу несколько матчей 14-го тура немецкой Бундеслиги. Было сыграно пять встреч.
«Айнтрахт» принимал «Байер» на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1. Забивали Надим Амири, Амин Юнес и Эдмон Тапсоба (автогол). «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург» на стадионе «Райн-Некар-Арена», гости разобрались с командой из Зинсхайма — 3:1. Авторами голов стали Батист Сантамария, Винченцо Грифо, Касим Нуху (автогол) и Ила Бебу.
«Арминия» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию» на стадионе «Шюко-Арена». Единственный мяч забил нападающий гостей Брил Эмболо, матч закончился со счётом 0:1. «Вердер» принимал «Унион» на стадионе «Везерштадион». Бременцы проиграли со счётом 0:2. Забили Шеральдо Бекер и Тайво Авонийи. «Кёльн» принимал «Аугсбург» на арене «Райн-Энерги». Автором единственного гола стал защитник гостей Иагу Бордуши (0:1).
Турнирная таблица чемпионата Германии
- 2 января 2021
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