ФИФА приостановила дисквалификацию Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках

ФИФА приостановила дисквалификацию защитника мадридского «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера, сообщает The Athletic. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках.

30-летнему футболисту предъявили обвинения по семи эпизодам, однако он отверг их все. Тем не менее в ходе разбирательства Киран был признан виновным в четырёх из этих случаев. По информации источника, ФИФА приняла право «Атлетико» на подачу апелляции, а это означает, что клуб Примеры может подать иск в Спортивный арбитражный суд и добиться отмены запрета.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок должен был вернуться на поле в начале марта.