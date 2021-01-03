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ФИФА приостановила дисквалификацию Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках

ФИФА приостановила дисквалификацию Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках
Футбол / Испания 0

ФИФА приостановила дисквалификацию защитника мадридского «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера, сообщает The Athletic. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках.

30-летнему футболисту предъявили обвинения по семи эпизодам, однако он отверг их все. Тем не менее в ходе разбирательства Киран был признан виновным в четырёх из этих случаев. По информации источника, ФИФА приняла право «Атлетико» на подачу апелляции, а это означает, что клуб Примеры может подать иск в Спортивный арбитражный суд и добиться отмены запрета.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок должен был вернуться на поле в начале марта.

«Атлетико» подал в ФИФА апелляцию на дисквалификацию Кирана Триппьера
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