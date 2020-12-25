«Атлетико» подал в ФИФА апелляцию на дисквалификацию Кирана Триппьера

В мадридском «Атлетико» остались недовольными решением Футбольной ассоциации Англии (FA) дисквалифицировать защитника Кирана Триппьера за нарушение правил о ставках.



Как сообщает AS, «матрасники» подали апелляцию в ФИФА. В клубе уверены, что не имеют никакого отношения к нарушениям 30-летнего футболиста, поскольку он совершил их до перехода в команду, и что ограничения должны касаться только его выступления за сборную Англии.



Напомним, FA приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать его на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок должен вернуться на поле в начале марта. «Атлетико» не сможет рассчитывать на него в 12 матчах, среди которых обе встречи с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник сборной Англии Триппьер дисквалифицирован до марта за нарушение правил о ставках