«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» в центральном матче 17-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Гол на счету полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана. 30-летнему немцу дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел впритирку со штангой. Голкипер «Челси» Эдуард Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.
На 20-й минуте гости забили второй гол в матче — капитан «Сити» Кевин Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Филип Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.
На 34-й минуте «Манчестер Сити» довёл счёт до разгромного. Нападающий Рахим Стерлинг перехватил мяч на своей половине поля, ворвался в чужую штрафную и после паузы пробил по воротам, мяч от дальней штанги отскочил к Кевину Де Брёйне, который беспрепятственно расстрелял ворота «аристократов».
Гол престижа на 92-й минуте забил нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Голевую передачу на свой счёт записал Кай Хаверц.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 3 января 2021
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