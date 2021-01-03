Гвардиола: сегодняшний результат на «Стэмфорд Бридж» — просто фантастика

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в гостевом матче 17-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).



«Сегодня мы играли очень хорошо. К сожалению, в самом конце мы пропустили обидный гол, но для нас такой результат на „Стэмфорд Бридж“ просто фантастика. Сегодня мы вернули свою игру. Нам было очень важно победить. Игроки были превосходны во всех отношениях, особенно при игре с мячом. Мы не можем играть так, как другие команды. Мы должны проводить матчи в своём ритме — таким образом мы дважды становились чемпионами Англии.



Английская Премьер-лига в этом сезоне непохожа сама на себя. У нас тот же главный тренер, тот же персонал, практически те же игроки, но каждая победа даётся с большим трудом», — цитирует Гвардиолу BBC.

Видео победного гола «Сити» в матче с «Челси»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).