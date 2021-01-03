«Реал Сосьедад» спасся от поражения в матче с «Осасуной»
В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери, ему ассистировал Рубен Гарсия. В начале второго тайма счёт сравнял форвард хозяев Андер Барренечеа, результативную передачу сделал Виллиан Жозе.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный арбитр — Леандро Карбахалес Гомес.
«Реал Сосьедад» в 18 матчах набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» в 16 встречах набрала 14 очков, команда из Памплоны занимает 19-е место.
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