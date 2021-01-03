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«Реал Сосьедад» спасся от поражения в матче с «Осасуной»

«Реал Сосьедад» спасся от поражения в матче с «Осасуной»
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери, ему ассистировал Рубен Гарсия. В начале второго тайма счёт сравнял форвард хозяев Андер Барренечеа, результативную передачу сделал Виллиан Жозе.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный арбитр — Леандро Карбахалес Гомес.

«Реал Сосьедад» в 18 матчах набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» в 16 встречах набрала 14 очков, команда из Памплоны занимает 19-е место.

Испания - Примера. 17-й тур
03 января 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Кальери – 20'   1:1 Барренечеа – 46'
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