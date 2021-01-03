Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Акуна Матата!» Крыховяк напоил жирафа из кофейной чашки

«Акуна Матата!» Крыховяк напоил жирафа из кофейной чашки
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с отдыха в Африке.

На снимке Крыховяк, сидя в халате, поит жирафа из своей кофейной чашки. «Акуна Матата!» — подписал фото полузащитник «железнодорожников».

Гжегож Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека за € 12 млн. В нынешнем сезоне поляк провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. До этого Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».

Крыховяк ранее рассказал о путешествии на Камчатку и поделился впечатлениями от Москвы.

«Ощущение такое, словно ты в диснеевском мультике». Крыховяк — о посещении Красной площади
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021