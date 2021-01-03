«Акуна Матата!» Крыховяк напоил жирафа из кофейной чашки

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с отдыха в Африке.

На снимке Крыховяк, сидя в халате, поит жирафа из своей кофейной чашки. «Акуна Матата!» — подписал фото полузащитник «железнодорожников».

Гжегож Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека за € 12 млн. В нынешнем сезоне поляк провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. До этого Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».

Крыховяк ранее рассказал о путешествии на Камчатку и поделился впечатлениями от Москвы.