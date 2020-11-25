«Ощущение такое, словно ты в диснеевском мультике». Крыховяк — о посещении Красной площади

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о путешествии на Камчатку и поделился впечатлениями от Москвы.



«Нужно было оставаться в России, покинуть страну было проблематично. О Камчатке я слышал много крутого и решил, что у меня не будет лучшей возможности там побывать и всё увидеть собственными глазами. О том, что это отличное место, мне говорили буквально все. Но при этом никто там не был! Меня это очень удивило, как такое вообще может быть?! Перелёт занимает около восьми часов, добраться до Камчатки из Москвы не так уж и легко.



Для меня всё это было в новинку. Пусть я сам из маленького города, но всё равно… Представляете, идёшь и вдруг видишь медведей. Я успел только подумать: «Ох, как такое вообще возможно?»



Раньше я слышал много хорошего о Санкт-Петербурге, какой это фантастический город. Но я предпочитаю Москву. Когда находишься в центре Москвы, на Красной площади, где Кремль и собор Василия Блаженного, ощущение такое, словно ты в диснеевском мультике. Это восхитительно, просто невероятно», — цитирует Крыховяка официальный сайт УЕФА.

Крыховяк: Лига чемпионов для «Локомотива» — задача номер один