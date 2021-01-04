«ПСЖ» планирует досрочно выкупить Мойзе Кина у «Эвертона»

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры с «Эвертоном» о полноценной покупке нападающего Мойзе Кина.



Как сообщает Sky Sports, новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино будет отчаянно пытаться сохранить 20-летнего нападающего, находящегося в блестящей форме. Боссы «ПСЖ» уже предложили «ирискам» около € 35 млн. Боссы «Эвертона» готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста, если с её помощью они смогут окупить сумму, затраченную на покупку Кина у туринского «Ювентуса» летом 2019 года — € 27 млн.



Мойзе Кин присоединился к «ПСЖ» на правах аренды в октябре 2020 года. В начале нынешнего сезона он забил два гола в Кубке английской лиги, но провёл всего 13 минут на поле в матчах английской Премьер-лиги.



За парижан молодой итальянец в 16 матчах во всех турнирах забил 9 мячей. Портал Transfermarkt оценивает Кина в € 25 млн.

«Эвертон» уже в январе может вернуть из аренды в «ПСЖ» своего нападающего