«ПСЖ» планирует досрочно выкупить Мойзе Кина у «Эвертона»

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры с «Эвертоном» о полноценной покупке нападающего Мойзе Кина.
Как сообщает Sky Sports, новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино будет отчаянно пытаться сохранить 20-летнего нападающего, находящегося в блестящей форме. Боссы «ПСЖ» уже предложили «ирискам» около € 35 млн. Боссы «Эвертона» готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста, если с её помощью они смогут окупить сумму, затраченную на покупку Кина у туринского «Ювентуса» летом 2019 года — € 27 млн.
Мойзе Кин присоединился к «ПСЖ» на правах аренды в октябре 2020 года. В начале нынешнего сезона он забил два гола в Кубке английской лиги, но провёл всего 13 минут на поле в матчах английской Премьер-лиги.
За парижан молодой итальянец в 16 матчах во всех турнирах забил 9 мячей. Портал Transfermarkt оценивает Кина в € 25 млн.
- 4 января 2021
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